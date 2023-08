Dois feridos em acidente entre carro e moto na EN10 em Coina

Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, o trânsito esteve condicionado porque a circulação foi feita de forma alternada durante as operações de socorro.

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na tarde deste domingo, após um acidente entre um carro e uma moto na estrada N10 em Coina, no sentido Coina-Casal do Marco.O alerta foi dado às 14h41.As vítimas foram levadas para o Hospital do Barreiro e Hospital Garcia de Orta, em Almada.No local estiveram 17 operacionais das corporações de bombeiros do Barreiro e do Seixal, do INEM e da GNR, apoiados por sete viaturas.Segundo fonte do