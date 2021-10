Colisão entre veículos provoca dois feridos graves no IP6 em Peniche

Uma colisão entre dois veículos ligeiros, um de mercadorias e um de passageiros, provocou, esta quinta-feira, dois feridos graves e um ligeiro no Itinerário Principal IP6, em Peniche, disse o comandante dos bombeiros locais.

José António Rodrigues afirmou à agência Lusa que as vítimas tiveram de ser desencarceradas, estando duas delas em estado grave e a correr perigo de vida.

Pelas 18h30, uma delas seria transportada num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e as restantes para a urgência de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste.

O acidente ocorreu às 16h42 no IP6, junto à Barragem de São Domingos.

Pelas 18h30, a via estava condicionada ao trânsito.

No local, estiveram 25 operacionais e 10 veículos, entre os quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Peniche e outras duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento dos bombeiros de Peniche.