Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança entre os feridos em colisão no IC8 em Pedrógão Grande

Choque entre veículos ligeiros fere cinco pessoas e deixa estrada cortada nos dois sentidos.

00:36

Uma criança de seis anos está entre as cinco pessoas que ficaram feridas na colisão entre dois veículos ligeiros, no IC8, em Pedrógão Grande, na noite desta segunda-feira. Um dos feridos encontra-se em estado grave.



Segundo revelou ao CM fonte do CDOS de Leiria, o alerta foi dado às 23h06 e a estrada encontra-se completamente cortada ao trânsito, em ambos os sentidos.



Do acidente, que aconteceu ao quilómetro 87.3, resultaram um ferido grave e quatro feridos ligeiros.



No local encontram-se as equipas dos Bombeiros de Pedrógão Grande e de Figueiró de Vinhos, uma VMER do Hospital de Covões e a GNR num total de 20 homens, acompanhados por oito viaturas de combate ao socorro.