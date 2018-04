Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque frontal no IC8 mata jovem de 19 anos

Vítima chocou com carro em que viajava casal com bebé, na zona de Pombal.

Por Isabel Jordão e Mário Freire | 01:30

Uma jovem de 19 anos, que vivia com os pais em Ansião, morreu ontem no IC8, em Pombal, numa colisão frontal do carro em que seguia sozinha com um outro em que viajava um casal e a filha de dois anos e meio. Com a morte de Daniela Martins, subiu para seis o número de vítimas mortais nos acidentes de viação registados pela PSP e GNR, durante a operação Páscoa.



O acidente ocorreu em Lagoa das Ceiras, ao quilómetro 55, e a viatura em que seguia o casal e a filha bebé imobilizou-se no separador lateral do IC8. Elisabete Carvalho reside na localidade e estava a sair da casa da mãe quando ouviu os gritos de socorro do condutor.



"Tirámos o bebé do carro e eu fiquei com ele ao colo", contou Elisabete Carvalho ao CM, adiantando que a menina de dois anos e meio e o pai, de 32 anos, não apresentavam quaisquer ferimentos, mas a mulher, de 33 anos, que seguia no lugar do pendura, sofreu ferimentos considerados graves. "Ela estava mal e dizia que não sentia as pernas", contou a moradora.



A vítima foi assistida por equipas do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Pombal e transportada, depois de ser estabilizada, para os Hospitais da Universidade de Coimbra.



O acidente ocorreu pelas 13h30, numa zona de reta, onde há duas vias no sentido Ansião-Pombal e apenas uma para quem segue em sentido contrário. As causas da colisão frontal não são ainda conhecidas, estando a ser investigadas por militares do destacamento de Trânsito da GNR de Leiria.