Motociclista de 20 anos morre em despiste

Acidente ocorreu no Vimeiro, na Lourinhã.

18:07

Um motociclista, de 20 anos, morreu este sábado, pelas 15h45, no Vimeiro, na Lourinhã, devido a um despiste, elevando para três o número de mortos na Operação Páscoa, disse o comando-geral da GNR.



O balanço da Operação Páscoa, feito este sábado às 12h00, pela GNR, registou até às 24h00 de sexta-feira um total de 476 acidentes, mais 76 do que no período homólogo, dois mortos e sete feridos graves.



A Operação Páscoa encontra-se nas estradas nacionais desde quinta-feira passada e vai prolongar-se até segunda-feira próxima.



Estes dados são provisórios, uma vez que o balanço final só é fechado ao final do dia, ou seja, às 24h00 deste sábado.