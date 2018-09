Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão frontal em Alcabideche mata motociclista

Acidente aconteceu em Malveira da Serra.

17:55

Uma colisão entre uma mota e um carro este sábado na zona entre o Guincho e a Malveira da Serra, em Cascais, fez um morto, confirmou à Lusa o oficial de dia do Comando-Geral da GNR em Lisboa.



A mesma fonte adiantou que a vítima mortal era um jovem, que conduzia o motociclo e faleceu no local do acidente. O condutor da viatura ligeira não sofreu qualquer ferimento.



Segundo a fonte da Guarda Nacional Republicana, o alerta do acidente foi dado às 14h40.