Motociclista perde a vida em despiste em Lousada

Vítor Hugo Silva morreu aos 35 anos.

08:43

Um homem, de 35 anos, morreu no despiste da mota que conduzia e posterior embate contra um poste elétrico, na quarta-feira, na rua do Complexo Desportivo, em Silvares, Lousada.



Vítor Hugo Silva, que trabalhava na construção civil, deixa mulher e filha de 9 anos.



O acidente ocorreu às 23h30. Ao local acorreram os bombeiros e o INEM, que realizaram as manobras de reanimação, mas sem sucesso.



O corpo foi levado ao hospital de Penafiel.



A vítima mortal residia em Vilar de Torno, Lousada.