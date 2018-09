Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste fatal a caminho de festa motard

Francisco Chalapana morreu aos 54 anos.

Por S.G.C. | 11:25

Um motociclista, de 54 anos, morreu, este sábado de madrugada, num despiste na Estrada Nacional 9, em Mafra. O acidente está a ser investigado pela GNR.



O alerta foi dado às 02h05 para o acidente, ao quilómetro 2,9 da referida estrada. Francisco Chalapana, motorista de pesados e motard sócio do moto clube de Torres Vedras, estaria a caminho do encontro motard de Mafra, sozinho, quando o acidente fatal aconteceu.



Militares da GNR e bombeiros da área acorreram ao local mas não conseguiram salvar a vítima.



"Faleceu o nosso amigo Chico. Vamos ter força para continuar o nosso caminho que ele tanto gostava", escreveu o presidente do clube motard na página oficial da rede Facebook, publicação partilhada e comentada ontem por dezenas de familiares e amigos em choque.