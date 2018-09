Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com mota condiciona o trânsito na Avenida de Berna em Lisboa

Vítima está a receber assistência no local do acidente.

Por Joana de Sales | 22:52

Um acidente com uma mota está a congestionar o trânsito ao início da noite desta quarta-feira no cruzamento da Av. da República com a Av. de Berna, em Lisboa.



Ao que o CM apurou o motociclista terá ficado em estado grave e recebeu assistência do INEM no local, sendo posteriormente transportado para o Hospital de Santa Maria.



O alerta foi dado às 21h46 desta quarta-feira. Ao que tudo indica, o motociclo terá colidido com um veículo ligeiro, causando o despiste.



Em atualização