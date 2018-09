Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 23 anos morreu em despiste na A4 em Vila Real

Acidente ocorreu pelas 09h00 e para o local foram mobilizados 18 operacionais e seis viaturas.

10:07

Uma mulher de 23 anos morreu esta quarta-feira na sequência de um despiste de um automóvel no viaduto do Corgo, na Autoestrada 4 (A4), em Vila Real, segundo fontes dos bombeiros e da GNR.



O comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos, disse à agência Lusa que o a vítima é uma mulher de 23 anos que ficou encarcerada depois da viatura ligeira se ter despistado e capotado.



O comandante do Destacamento de Trânsito de Vila Real, Micael Lopes, referiu que o acidente ocorreu ao quilómetro 90, no viaduto do Corgo, na A4, no sentido Amarante-Bragança, obrigando a um corte temporário do trânsito naquele sentido.



Segundo o responsável, a A4 foi cortada naquele sentido para recolha de vestígios, investigação das causas do acidente e remoção do automóvel, ficando o Itinerário Principal 4 (IP4) como alternativa, a partir do nó de Parada de Cunhos.



O acidente ocorreu pelas 09h00 e para o local foram mobilizados 18 operacionais e seis viaturas.