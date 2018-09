Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste mata jovem de 23 anos

Raquel Silveira, de 23 anos e natural de Amarante, perdeu a vida num despiste com capotamento.

01:30

Raquel Silveira, de 23 anos e natural de Amarante, perdeu a vida num despiste com capotamento, esta quarta-feira de manhã, no viaduto do Corgo, na A4, Vila Real.



"O alerta foi dado cerca das 09h00 e quando os meios de socorro chegaram ao local, a vítima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória", descreveu o comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos.



O óbito foi declarado pela equipa médica do INEM.



O trânsito esteve cortado, no sentido Amarante-Bragança, para limpeza da via e perícias da GNR a um acidente que poderá ter sido originado por encandeamento da condutora, que era a única ocupante do Volkswagen Polo.



Amigos e familiares da vítima - formada na área de Gestão e Contabilidade - ficaram em choque.