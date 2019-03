Colisão violenta entre carro e trator faz três feridos

Circunstâncias do aparatoso em embate frontal, na EN202 em Ponte de Lima, ainda estão a ser analisadas.

11:01

Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa violenta colisão entre um carro e o trator, na manhã deste sábado, em Santa Comba, Ponte de Lima.



O alerta foi dado às 07h50 e o acidente registou-se na EN202, mas as circunstâncias do aparatoso em embate frontal ainda estão a ser analisadas.

Os feridos forma transportados para o hospital de Viana do Castelo.