Comandante dos Bombeiros de Arganil demite-se após ser apanhado a conduzir ambulância alcoolizado

De acordo com o presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arganil, Pedro Pereira Alves, o comandante comunicou-lhe telefonicamente, na quinta-feira, a intenção de se demitir, tendo escrito a sua demissão do cargo esta sexta-feira.



Nuno Costa comandou os Bombeiros Voluntários de Arganil nos últimos 10 anos, tendo há pouco mais de meio ano manifestado a sua intenção de não ser reconduzido no cargo. O comandante terá também reconhecido imediatamente o erro que cometeu.

O comandante dos Bombeiros de Arganil, Nuno Costa, foi esta quinta-feira detido pela GNR. O comandante foi apanhado a conduzir uma ambulância com uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2g/l e apresentou demissão do cargo na tarde desta sexta-feira.Ao que oapurou junto da GNR de Coimbra, o homem estava a efetuar o transporte de um doente. Ao chegar ao centro de saúde de Arganil foi sujeito ao teste de álcool.