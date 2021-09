Homem detido em Albergaria-a-Velha com taxa de álcool superior a 4,0 g/l

Os bombeiros de Albergaria-a-Velha estiveram no local.

Um homem, 54 anos, foi detido, esta manhã de quarta-feira, em Albergaria-a-Velha, por ter registado uma taxa de álcool superior a 4,0 g/l.O alerta foi dado, cerca das 11h00, para a GNR, para uma viatura parada no IC2 a provocar a obstrução de parte da via. Uma taxa de álcool no sangue superior ou iguala 1,2g/l é considerado crime e punido com pena de prisão até um ano ou pena de multa até 120 dias.O homem foi notificado, pela GNR de Albergaria-a-Velha, para se apresentar, esta quinta-feira, a um juiz de instrução criminal.