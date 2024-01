As reivindicações dos agentes da PSP e dos militares da GNR por melhores condições de trabalho e de salário, incluindo o suplemento de missão, estão a ser discutidas com os órgãos do poder político pelo diretor nacional da PSP e pelo comandante-geral da GNR.



“Cada um de nós tem de fazer o seu papel, as coisas estão a ser tratadas onde têm de ser tratadas, é todo um processo”, disse na terça-feira o diretor nacional da PSP ao CM, em Torres Novas, onde dezenas de polícias protestavam.









Ver comentários