As estradas de terra laranja e as aldeias de palhotas em torno de Bambari, a segunda maior cidade da República Centro-Africana, estão desde o início de janeiro a ser patrulhadas pelos Comandos portugueses, que atuam como Capacetes Azuis das Nações Unidas no país fustigado pelos grupos armados. A missão é proteger os civis dos massacres cometidos por esses grupos cujo objetivo é extorquir as populações, colher a riqueza das minas de ouro e diamantes e controlar os caminhos de transumância.