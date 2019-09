Combate às chamas em Miranda do Corvo "bastante favorável"

O incêndio florestal que deflagrou na sexta-feira em Miranda do Corvo e atingiu o concelho de Coimbra apresentava pelas 10h30 deste sábado um cenário "bastante favorável" embora as chamas ainda não estejam dominadas, disse fonte dos bombeiros."Com a ação dos meios aéreos, o cenário melhorou. Ainda não está circunscrito, mas a situação é bastante favorável, esperamos que possa ser dado como dominado durante a manhã", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.A mesma fonte indicou que o incêndio, que deflagrou às 18h22 de sexta-feira, perto da aldeia de Moinhos, "esteve sempre em zona florestal" e não existiram casas em risco.Já de acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (AENPC), cerca das 11h00 deste sábado o incêndio de Miranda do Corvo congregava 675 operacionais, apoiados por 194 viaturas e onze meios aéreos, entre eles uma aeronave de coordenação.