Uma pessoa morreu na noite desta segunda-feira colhida pelo comboio da Linha do Norte, no Cartaxo.Neste momento, estão no local 16 operacionais e seis véiculos da GNR, PSP, e Bombeiros Municipais do Cartaxo.O Alerta foi dado pelas 22h43.As causas do acidente são ainda desconhecidas.A PSP está a investigar o caso.