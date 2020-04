Comboio de satélites em fila indiana avistado no céu da Grande Lisboa e na Margem Sul

Um comboio de meia centena de luzes, em fila indiana no céu, foi quinta-feira à noite avistada na Grande Lisboa e Margem Sul, alarmando e deixando baralhadas dezenas de pessoas que o observaram entre as 21h00 e as 21h30. Mas não eram aviões, nem manobras militares ou balões meteorológicos. Era, sim, o comboio de satélites Starlink 3.

Trata-se de uma iniciativa da empresa espacial californiana SpaceX, que colocou em órbita mais de 180 satélites, que têm o propósito de, nas suas voltas ao planeta, fornecer e acesso à internet de alto débito a partir do espaço, "destinada a cobrir prioritariamente as zonas isoladas do mundo".

O observado foi semelhante ao registado neste vídeo, colhido em janeiro na Nova Zelândia.

Além do comboio Starlink 3 existem pelo menos outros três da mesma empresa.

Um site especializado diz que pode ser novamente visto na Grande Lisboa, com boa visibilidade, no dia 21 de abril, às 5h22, no sentido sul para nordeste.