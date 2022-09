Quando decidiu comprar carro, em 2017, um homem da Maia, não sabia que iria ser burlado e ficar com o salário penhorado. Na ocasião, o vendedor acedeu aos seus documentos e usou-os para celebrar um contrato com a Via Verde, sem que ele soubesse. Ficou com uma dívida de 4100 euros de portagens na A3.O Tribunal Fiscal Administrativo do Porto deu a burla como provada, mas a situação mantém-se.O vendedor começa a ser julgado esta semana.