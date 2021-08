Médicos envolvidos em venda de certificados de vacinação falsos através da Internet

O Telegram é uma das plataformas de comunicações mais populares no mundo digital por ser considerado um meio seguro para quem não quer ver correspondência rastreada. Toda a conversa é encriptada e as mensagens trocadas entre os utilizadores autodestroem-se.São sistemas desenvolvidos para trancar a porta à espionagem, mas há quem se esteja a aproveitar da confidencialidade para comercializar coisas que não se encontram à luz do dia: certificados digitais e vacinas contra a Covid-19, armas, droga, bases de dados e até identidades falsas.