Computador furtado a inspetor

Aparelho continha uma base de dados recolhida na empresa Celtejo.

24.02.18

Um computador que continha uma base de dados recolhida na empresa Celtejo foi furtado do carro de um técnico da Inspeção-Geral do Ambiente enquanto este jantava no restaurante ‘Pedro dos Leitões’, na Mealhada.



Segundo o ‘Expresso’, as autoridades policiais consideraram que o furto, que ocorreu a 3 de fevereiro, não foi um boicote à investigação sobre poluição no Tejo, mas sim mais um furto como muitos outros que acontecem na zona.