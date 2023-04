O tribunal de Viana do Castelo condenou, esta sexta-feira, Fernando Correia a 20 anos de prisão pelo homicídio da mulher na Correlhã, em Ponte de Lima.O crime remonta a dia 3 de maio do ano passado. Após uma discussão, dentro de casa, o homem perseguiu a companheira com uma pistola e efetuou vários disparos à queima-roupa. Sónia, a vítima, não resistiu aos ferimentos e morreu.sabe que Sónia terá sofrido pressão constante por parte do companheiro durante os mais de dez anos de relacionamento. Fernando tinha ciúmes doentios e que acusava constantemente a vítima de o trair com outros homens.