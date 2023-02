O Tribunal de Portalegre condenou quatro arguidos a penas compreendidas entre 1 ano e 8 meses e 10 anos de prisão, pela prática de diversas burlas com recurso à aplicação de telemóvel MB Way. No total, segundo o tribunal, os condenados apoderaram-se de mais de 45 mil euros das vítimas.













Foi encontrada prova para condenar os quatro arguidos pelos crimes de burla informática e nas comunicações, contrafação de cartões ou outros dispositivos de pagamento, e falsidade informática e acesso ilegítimo, no período entre 28 de dezembro de 2019 e 11 de janeiro de 2022.