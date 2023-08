O condutor de um BMW preto lançou o terror na A41 e na EN105, segunda-feira. Na autoestrada, ultrapassou uma linha contínua e tentou abalroar um carro que seguia na via da direita, perto da saída para Santo Tirso, junto ao nó de Alfena, Valongo. Depois, quando as duas viaturas estavam já paradas no acesso, fez marcha-atrás e bateu no veículo, antes de seguir viagem.









Ver comentários