Um condutor foi apanhado pela GNR, em Glória do Ribatejo, Salvaterra de Magos, quando conduzia com uma taxa de álcool que, no primeiro teste, acusou 3,44 g/l, valor que baixou para 2,774 g/l no posto de Marinhais, num teste quantitativa e com aplicação da margem de erro do alcoolimetro.Segundo apurou o, a detenção ocorreu no domingo de manhã, numa fiscalização de trânsito aleatória. Foi libertado e notificado para comparecer este segunda-feira em tribunal.