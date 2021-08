Condutor de camião cisterna ferido com gravidade em despiste em Famalicão

O condutor de um camião cisterna ficou ferido, esta manhã, na sequência do capotamento do veículo. O motorista, com cerca de 60 anos, ficou encarcerado na cabine. Foi assistido no local pelos bombeiros Famalicenses e por uma equipa médica da VMER de Famalicão e foi depois transportado para o hospital, com ferimentos graves.



O camião cisterna, que seguia carregado com água, está tombado numa das faixas de rodagem da EN 206, que liga Vila Nova de Famalicão a Póvoa de Varzim. A estrada está cortada ao trânsito e deverá permanecer interdita até o pesado ser removido e a via estar limpa.

