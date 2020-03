Condutor morre após despiste contra muro

Um homem de 35 anos morreu ontem de manhã quando o carro que conduzia se despistou na Estrada Municipal 535-1, na zona da Lagoa da Rosa, perto de Barão de São João, no concelho de Lagos.

Segundo o Correio da Manhã apurou, o alerta para o acidente foi dado pelas 07h51. No local estiveram 18 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Lagos e do INEM, bem como da GNR. Os meios de socorro ainda efetuaram manobras com vista à reanimação da vítima, mas sem sucesso. O óbito do condutor, proveniente de um país de Leste, foi declarado no local.

Segundo o CM constatou no local, o automóvel acidentado ficou imobilizado ao lado da via depois de capotar. O condutor terá, contudo, perdido o controlo da viatura algumas dezenas de metros atrás, uma vez que eram visíveis marcas do embate do carro contra um pequeno muro de pedras situado ao lado da estrada, após uma pequena curva existente naquele troço da EM535-1.



A viatura terá, aliás, embatido por diversas vezes contra o muro, que ficou bastante danificado. Quanto ao carro de marca BMW, ficou praticamente destruído. O corpo da vítima foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, a fim de ser autopsiado para determinação das causas exatas da morte.

As circunstâncias do acidente estão agora a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.