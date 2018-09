Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque mata condutor em Portimão

Carlos José, 65 anos, morreu no local.

Por Ana Palma | 09:32

Um condutor, de 65 anos, morreu ao início da tarde de ontem quando a viatura ligeira de mercadorias em que circulava embateu frontalmente com outra, na EN125, junto à Figueira, Mexilhoeira Grande, no concelho de Portimão, pelas 13h19.



Segundo o CM apurou, a vítima mortal, identificada como Carlos José, residente em Portimão, estava acompanhada pelo filho, de 39, que sofreu apenas ferimentos ligeiros. Na outra carrinha, da EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, seguia apenas o condutor, de 56 anos, que também sofreu ferimentos ligeiros.



Ambos os feridos foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Portimão e INEM e transportados ao hospital de Portimão. Quanto a Carlos José, ainda foi alvo de manobras de reanimação por parte das equipas de socorro, mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local pelo INEM. O corpo foi depois transportado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, onde vai ser autopsiado.



Devido ao violento acidente, aquele troço da EN125 foi cortado, nos dois sentidos, até cerca das 16h00.



PORMENORES

GNR investiga acidente

As circunstâncias em que ocorreu o acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR. A colisão ocorreu numa zona de traço contínuo e as duas carrinhas, que circulavam em sentidos opostos, embateram frontalmente.



8002 acidentes em 2018

Até dia 21 de setembro deste ano, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária registou, nas estradas algarvias, 8002 acidentes, com 26 mortos e 148 feridos graves.