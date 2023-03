Condutor salta pela janela para fugir a chamas dentro do carro

Paulo Lima, com 53 anos, foi obrigado a saltar pela janela depois de um curto-circuito no carro que conduzia ter provocado um incêndio no motor que desligou o automóvel e trancou todas as portas, na Av. Calouste Gulbenkian, em Lisboa. O homem saiu ileso e pelo próprio pé, mas o carro ficou totalmente destruído.Segundo conta Paulo ao, trata-se de um carro com cerca de 30 anos, que pertencia a um amigo.O alerta foi dado por volta das 14h15. Para o local foram os Bombeiros Sapadores de Lisboa.O trânsito esteve cortado naquele troço, mas entretanto uma das vias já foi reaberta.Em atualização