Condutor sem carta foge à GNR e acaba detido após acidente em Gondomar

Desobedeceu à ordem de paragem da GNR e fugiu a alta velocidade, na quarta-feira à noite, em Fânzeres, Gondomar. O carro foi seguido pelos militares e o condutor acabou por ser intercetado após uma colisão com a viatura da Guarda, na rua do Repelão. Foi detido por desobediência e também por condução sem habilitação legal, já que não tinha carta.



Os dois militares e o condutor que fugiu à autoridade sofreram ferimentos considerados ligeiros. Foram assistidos no local por seis operacionais dos Bombeiros de Gondomar.



