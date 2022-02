Condutora detida com taxa de alcoolemia de 4,12 g/l em Santa Maria da Feira

Um mulher foi detida pela GNR da Feira por ter avisado uma taxa de alcoolemia de 4,12 g/l durante uma fiscalização de trânsito. A condutora, de 48 anos, foi mandada parar por causa de revelar uma condução errante, ao final desta tarde de terça-feira, na rua Antero André Silva, em Mosteirô.A mulher depois de levada para o posto, foi notificada para se apresentar, esta quarta-feira, no tribunal da Feira, para ser ouvida.Se a taxa de álcool no sangue for igual ou superior a 1,2 g/l, é considerado crime e punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias, se a pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. Neste caso são igualmente retirados 6 pontos.