Condutor alcoolizado suborna GNR com 500 euros durante fiscalização

Um homem, com cerca de 50 anos, foi detido pela GNR da Feira, durante uma operação de fiscalização rodoviária, por ter tentado corromper um guarda, com 500 euros.O caso aconteceu ao final da tarde, no passado sábado, em Mosteirô. Depois de ter sido mandado parar, quando o condutor foi abordado pelo GNR, entregou o dinheiro para evitar o teste de alcoolemia.O detido foi levado para o posto da Feira e notificado para comparecer, está segunda-feira, no tribunal da Feira. O condutor acabou por ser submetido ao teste e acusou uma taxa de mais de 1,3 g/l., superior ao máximo (0,49 g/l) admitido por lei.O homem é suspeito dos crimes de corrupção ativa e condução sob o efeito do álcool.Os 500 euros foram apreendidos.Se a taxa de álcool no sangue for igual ou superior a 1,2 g/l, é considerado crime e punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias, se a pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.