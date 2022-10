A condutora que atropelou cinco peregrinos, um deles mortalmente, e fugiu do local do acidente, em Moitas Venda, Alcanena, jura não ter “qualquer memória” da madrugada em que aconteceu o incidente: 20 de maio de 2018. A arguida, de 30 anos, começou esta quinta-feira a ser julgada no Tribunal de Santarém, onde confessou que, antes do sinistro, tinha estado numa festa a beber cerveja e fumar haxixe, que na altura consumia com regularidade.









