Condutores morrem em colisão em Arganil

As duas vítimas mortais do choque ocorrido na terça-feira à noite no IC6, em Arganil, eram os condutores dos veículos envolvidos no acidente, ambos naturais de Oliveira do Hospital. David Lopes, 24 anos, era licenciado em Optometria e Ciências da Visão. Filho do proprietário de um conhecido bar em Oliveira do Hospital, deslocava-se para Aveiro, onde trabalhava numa ótica.A outra vítima, Alberto Costa, 39 anos, regressava a casa, em Andorinha, tendo saído da Figueira da Foz, onde trabalhava numa empresa de serralharia. A via esteve cortada até esta quarta-feira de madrugada.