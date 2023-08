Um homem e uma mulher envolveram-se em agressões, esta quinta-feira, quando passeavam os cães. Ao que oapurou, a confusão terá começado entre os animais. O marido da mulher interveio, acabando por matar o cão e ferir o homem com uma faca.O cão foi transportado para o veterinário, onde foi declarado o óbito.As agressões aconteceram na Rua Frei Manuel do Senáculo, em Penha de França, Lisboa.A mulher recebeu tratamento hospitalar devido a um ferimento na cabeça feito com uma pedra.