Conheça as exceções às restrições de circulação na Área Metropolitana de Lisboa

A proibição de entrar e sair na AML entrou em vigor às 15h00 de sexta-feira e prolonga-se até às 6h00 de segunda-feira. Há várias exceções e a fiscalização nas estradas intensificou-se. Na operação da GNR estão empenhados centenas de militares dos comandos de Lisboa, Setúbal e Santarém, com reforço de Évora e Leiria, e ainda a unidade nacional de trânsito e unidade de emergência proteção e socorro.Exercício de funções profissionais, com declaração; profissionais de saúde e outros trabalhadores de saúde e apoio social, professores e não docentes, polícias, proteção civil e militares. Ministros de culto.Titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos.Deslocações de menores e acompanhantes para escolas, creches e ATL. Deslocações de utentes e acompanhantes para Centros de Atividades Ocupacionais e Centros de Dia. Cumprimento de partilha de responsabilidade parental. Retorno a casa.Frequência de formação e realização de provas e exames, bem como de inspeções.Participação em atos processuais ou da competência de notários, advogados, solicitadores, etc. Para atendimento em serviços públicos, com comprovativo do agendamento.Deslocações necessárias para saída de território nacional.