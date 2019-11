Conheça o perfil do magnata suspeito de pagar para ter orgias com adolescentes

Matthias Schmelz é um magnata alemão de sucesso em Portugal, investigado agora por crimes sexuais.



O empresário nasceu a 18 de julho de 1961, na Alemanha.





Começou a sua vida profissional do zero: trabalhou como pedreiro na empresa do pai e tirou depois o curso de engenheiro, tendo exercido ainda a profissão.

Em 1993 imigrou para Portugal e foi aqui que afirma ter descoberto a sua vocação.

Matthias tornou-se milionário como importador exclusivo do sistema revolucionário de limpeza Rainbow, sendo o atual CEO da empresa.



Schmelz é também investigador e, além dos bens em Portugal, tem propriedades em nove países diferentes e investe em vários setores. Escreveu vários livros sobre como enriquecer do zero, ao estilo do sonho americano.

O empresário Matthias Schmelz está agora a ser investigado pela PJ por alegado lenocínio e recurso à prostituição de menores. Este homem levaria adolescentes de 16 e 17 anos para orgias diárias na sua casa de luxo, no Monte Estoril, em Cascais.