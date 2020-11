O Ministério Público (MP) acusou de burla uma contabilista de Braga que terá enganado uma mulher com alegados investimentos mobiliários e imobiliários, num total de 143 500 euros.



Segundo a acusação, entre o verão de 2014 e janeiro de 2016, a arguida convenceu a vítima com a argumentação de que o dinheiro não estava seguro no banco, tendo em conta o cenário de crise, e muito muito menos em casa, garantindo-lhe que o devolveria com juros elevados, o que nunca aconteceu.

