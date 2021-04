Contrafação faz Portugal perder 331 milhões de euros em 2020

A contrafação provocou perdas, em 2020, de 331 milhões de euros em Portugal, apenas nas áreas dos cosméticos, produtos farmacêuticos, vinhos e bebidas espirituosas e brinquedos e jogos, anunciou esta segunda-feira a PSP, dando conta de que na União Europeia o valor ascendeu a 19 mil milhões de euros, de acordo com um relatório que indica ainda perdas de 15 mil milhões de euros de receita pública. E adiantado que 97% dos produtos contrafeitos registados foram considerados como apresentando riscos graves para os consumidores.Em 2020, PSP, Autoridade Tributária, GNR e ASAE apreenderam 1,4 milhões de produtos contrafeitos ou pirateados. "A contrafação e a pirataria constituem fenómenos altamente prejudiciais para a economia, com repercussões graves na competitividade das empresas, distorcendo a concorrência, quebrando a confiança dos agentes económicos no mercado e retraindo o investimento e a inovação", avisa a PSP.Acumula-se a perda de receitas fiscais do Estado. A PSP alerta as empresas para protegerem os seus ativos e os cidadãos para não comprarem artigos piratas, que financiam o crime organizado.