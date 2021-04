Controlo costeiro reforçado com investimento de 2,3 milhões de euros

O Ministério da Administração Interna (MAI) aprovou um projeto de 2,3 milhões de euros para reforçar a capacidade de vigilância e controlo costeiro da GNR, foi esta quinta-feira anunciado. A maior parte da verba atribuída tem origem em fundos europeus (1,7 milhões).



"Reforçar o controlo da navegação marítima e aumentar os níveis de segurança interna a nível nacional e da UE é um dos principais objetivos a atingir com o novo Sistema de Identificação Automática de embarcações e múltiplas câmaras de vigilância", explicou o MAI. Segundo o ministério tutelado por Eduardo Cabrita, as novas câmaras vão ampliar as potencialidades do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo, que é gerido pela Unidade de Controlo Costeiro da GNR.

