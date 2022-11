Corpo avistado por populares na Praia das Pedras Amarelas em Vila Nova de Gaia

Um corpo terá sido avistado, esta quarta-feira ao final da tarde, na Praia das Pedras Amarelas, em Vila Nova de Gaia.

Ao Correio da Manhã, fonte da Capitania do Porto do Douro revelou que o alerta foi dado por volta das 17h00 por populares que terão avistado "algo parecido com um corpo".

De imediato foram acionados para o local vários operacionais, incluindo mergulhadores, dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões e dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, assim como elementos da Polícia Marítima e do INEM.

As buscas ainda tiveram início, mas devido à falta de visibilidade as operações foram suspensas ao final da tarde. Durante a noite serão realizadas patrulhas na zona e as buscas serão retomadas esta quinta-feira às primeiras horas da manhã.

De acordo com a mesma fonte, "o susposto corpo terá sido avistado numa zona rochosa".

A Polícia Marítima está também a realizar diligências para perceber se existem pessoas desaparecidas na zona.