Corpo de homem encontrado a boiar em praia de Sagres

O corpo de um homem foi encontrado a boiar na praia do Martinhal, em Sagres, esta sexta-feira. O alerta foi dado por um pescador que se encontrava no local cerca das 7h00 da manhã."O corpo foi recolhido da água pelos tripulantes da Estação Salva-vidas e transportado até ao Porto da Baleeira, em Sagres, tendo o óbito sido declarado no local pelo Delegado de Saúde", pode ler-se num comunicado da Autoridade Marítima.O corpo estava em avançado estado de decomposição.Ao que oapurou, existe a possibilidade do corpo encontrado pertencer ao homem de 27 anos que desapareceu na praia de Vila do Bispo há duas semanas. O jovem tinha saltado de uma arriba.No local estiveram elementos da Polícia Marítima de Lagos, da Estação Salva-vidas de Sagres e dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo.O corpo foi posteriormente levado para o Instituto de Medicina Legal de Portimão pelos bombeiros.A polícia Marítima tomou conta da ocorrência e tenta apurar as circunstâncias da morte do indivíduo.