O corpo de um homem, com cerca de 40 anos, foi encontrado durante a tarde desta segunda-feira numa mata, no Algarve.Segundo o que oconseguiu apurar, o cadáver foi encontrado junto à praia do submarino, em Alvor.No local estão os elementos da Polícia Marítima e a Polícia Judiciária, que investiga agora o caso.Em atualização