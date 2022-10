O jovem de 19 anos, desaparecido há mais de seis dias na zona de Aveiro, foi encontrado morto na praia dos Pescadores, em Espinho. O corpo foi encontrado a boiar no mar, este domingo, em avançado estado de decomposição.Francisco era de Ponta do Sol, na ilha da Madeira, mas estudava na Universidade de Aveiro.A última vez que foi visto com vida foi junto ao Mc Donald's de Espinho.