Colares, concelho de Sintra.



De acordo com o CDOS de Lisboa, estão a ser realizadas b

Um corpo em decomposição foi encontrado esta terça-feira numa falésia no Cabo da Roca, emuscas e regate aquático para retirar o corpo do local.O alerta foi dado às 9h30.No local estão os bombeiros de Almoçageme com 13 operacionais e seis veículos.