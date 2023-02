Corpo encontrado junto à cooperativa agrícola de Guimarães

Um homem, com cerca de 50 anos, foi encontrado morto, esta manhã de quarta-feira, junto à cooperativa agrícola de Guimarães, em Creixomil.



O alerta inicial dado às autoridades dava conta de uma queda no interior do estabelecimento, mas a vítima encontrava-se fora das instalações. À chegada dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, o homem já não apresentava sinais vitais.

A VMER de Guimarães foi chamada, mas o óbito foi declarado no local.



A PSP de Guimarães esteve presente, mas o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.