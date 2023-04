Um corpo foi encontrado, na manhã deste domingo, no mar da praia do Baleal, em Peniche.Apesar de não ser ainda conhecida a identidade da vítima, acredita-se que o corpo seja do capitão da embarcação que deu à costa, este sábado, com oito fardos de cocaína, em Peniche O corpo, avistado pelas 8h, já foi retirado da água com a ajuda de uma mota de água e transportado para a corporação de Bombeiros de Peniche.A Polícia Judiciária já se encontra a investigar.