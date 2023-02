A proposta do Governo para nomeação do general Nunes da Fonseca como Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas deu início a uma corrida entre os tenentes-generais do Exército para chefe do ramo.Segundo apurou oa ministra da Defesa considera vários nomes. Entre eles Hermínio Maio - cumpriu vários cargos na UE e foi recentemente medalhado por Helena Carreiras - e Mendes Ferrão (comandante das Forças Terrestres). Nunes da Fonseca terá de ser aprovado pelo Presidente da República e toma posse a um de março.