"Corruptas, assassinas e lésbicas": Taxista persegue e intimida médica e juíza que o condenou

Um taxista, condenado duas vezes por difamar uma médica-chefe do Hospital de Santa Marta, em Lisboa, foi acusado de perseguir a cirurgiã, assim como a juíza que o sentenciou.O homem, de 59 anos, enviou a jornalistas mais de 70 e-mails que acusam a médica de o ter tentado matar e a magistrada de ter tentado encobrir o crime. Agora, de acordo com o Jornal de Notícias, o homem foi acusado pelo Ministério Público pelos crimes de denúncia caloniosa, difamação agravada e perseguição.Segundo a acusação, a que o Jornal de Notícias teve acesso, nas mensagens eletrónicas, o homem intimidou as profissionais "com referência a tiros e insultando-as, chamando-lhes, entre outros nomes, corruptas, assassinas e lésbicas".O taxista enviou ainda, entre 2020 e 2022, dezenas de e-mails para inúmeros organismos estatais, instituições judiciais, instituições de natureza disciplinar e ordens profissionias. Nas mensagens eletrónicas acusava a médica e a juíza de praticarem ilegalidades com a conivência de serviços hospitalares e judiciais. Acusou as profissionais de corrupção e chegou a enviar e-mails para o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.